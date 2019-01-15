Dr. Küçük 35. Ölüm Yıldönümü Çerçevesinde AKM’de Düzenlenen Törenle Anıldı

Törene Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK)Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve ailesi ile sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Küçük ailesi adına Esen Küçük’ün konuşma yapmasıyla devam etti. Ardından Lefkoşa Türk Lisesi korosu sahne alarak müzik ve şiirlerle Küçük’ü andı. “Özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük” temalı oratoryo ile tören sona erdi.



ESEN KÜÇÜK

Dr . Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük, konuşmasında, Dr. Fazıl Küçük’ün yaşamını sürdürdüğü günlerden bugünlere şartlar değişmiş olsa da özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin hala baki kaldığını söyledi ve bu mücadelenin her millet için baki olduğunu, bu yolculukta sürdürülecek zamanın o milletin var olma süresiyle eşdeğer olduğunu ifade etti.



Bu yolculuğun ışık tutanının, yol gösterenin ise “lideri” olduğunu kaydeden Esen Küçük, bir yazarın “lider nedir” yazısında “her mücadelenin doğal bir lider yarattığını, liderlerin atamayla, delege desteğiyle olunamayacağını, ölseler de hala adlarının unutulmadığını ve bu yolculuğun sonsuz olduğunu” dediğini söyledi.

Dr. Fazıl Küçük’ün, bağımsızlık mücadelesini bir topluma aşılamayı, harekete geçirmeyi görev edindiği için Kıbrıs Türk toplumunun lideri olduğunu kaydeden Esen Küçük, bu mücadelenin bir millet hayatta kalsın, istiklal marşını okuyabilsin, özgürce dilini konuşabilsin diye verildiğini belirtti.



“İNANÇSIZ ÇARESİZ BİR TOPLUMA UMUT VEREBİLMELİYDİ BİR LİDER”

Bu mücadelenin bir odada oturarak verilemeyeceğini dile getiren Esen Küçük şöyle konuştu:

“İnançsız çaresiz bir topluma umut verebilmeliydi bir lider, göğsünde iman ve inanç milletine sahip çıkmaya hazır, hiçbir dayatmaya boyun eğmeyecek bir toplum yaratıldı ve bu toplum kendi liderini kendisi seçti. Bu lider sayesindedir ki bir avuç insan bir karış toprağa sarıldı. Bir toplum liderine olan inancını ve bağlılığını ne zaman kaybederse o zaman gerilemeye ve yozlaşmaya mahkumdur. İşte o zaman kültürel ve manevi kayıplar, toplumda bölünmeler, huzur bozan örgütler ve ırkçılık ortaya çıkar.”



“LİDERİNE SAHİP ÇIKMA BAŞARISI”

Liderlerine sahip çıkma başarısının bir ülkenin gençlerinin doğru eğitimi ve yüreklerinde taşıdıkları millet sevgisiyle mümkün olduğunu ifade eden Esen Küçük, “Bu yüzdendir ki ne yaşanırsa yaşansın her ülkenin sorgusuz sualsiz kalben bağlı olduğu liderleri vardır. Afrika’nın Nelson Mandela’sı Küba’nın Fidel Castro’su ve Türk Milletinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü gibi…” diye konuştu.