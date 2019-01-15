Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
banner40

Dr. Küçük 35. Ölüm Yıldönümü Çerçevesinde AKM’de Düzenlenen Törenle Anıldı

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35’inci ölüm yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

15 Ocak 2019 Salı 16:47
Dr. Küçük 35. Ölüm Yıldönümü Çerçevesinde AKM’de Düzenlenen Törenle Anıldı

Törene Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK)Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve ailesi ile sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Küçük ailesi adına Esen Küçük’ün konuşma yapmasıyla devam etti. Ardından Lefkoşa Türk Lisesi korosu sahne alarak müzik ve şiirlerle Küçük’ü andı. “Özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük” temalı oratoryo ile tören sona erdi.
 

ESEN KÜÇÜK
Dr . Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük, konuşmasında, Dr. Fazıl Küçük’ün yaşamını sürdürdüğü günlerden bugünlere şartlar değişmiş olsa da özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin hala baki kaldığını söyledi ve bu mücadelenin her millet için baki olduğunu, bu yolculukta sürdürülecek zamanın o milletin var olma süresiyle eşdeğer olduğunu ifade etti.
 

banner41
“HER MÜCADELE DOĞAL BİR LİDER YARATIR, ATAMAYLA LİDER OLUNAMAZ”
Bu yolculuğun ışık tutanının, yol gösterenin ise “lideri” olduğunu kaydeden Esen Küçük, bir yazarın “lider nedir” yazısında “her mücadelenin doğal bir lider yarattığını, liderlerin atamayla, delege desteğiyle olunamayacağını, ölseler de hala adlarının unutulmadığını ve bu yolculuğun sonsuz olduğunu” dediğini söyledi.

Dr. Fazıl Küçük’ün, bağımsızlık mücadelesini bir topluma aşılamayı, harekete geçirmeyi görev edindiği için Kıbrıs Türk toplumunun lideri olduğunu kaydeden Esen Küçük, bu mücadelenin bir millet hayatta kalsın, istiklal marşını okuyabilsin, özgürce dilini konuşabilsin diye verildiğini belirtti.
 

“İNANÇSIZ ÇARESİZ BİR TOPLUMA UMUT VEREBİLMELİYDİ BİR LİDER”
Bu mücadelenin bir odada oturarak verilemeyeceğini dile getiren Esen Küçük şöyle konuştu:

“İnançsız çaresiz bir topluma umut verebilmeliydi bir lider, göğsünde iman ve inanç milletine sahip çıkmaya hazır, hiçbir dayatmaya boyun eğmeyecek bir toplum yaratıldı ve bu toplum kendi liderini kendisi seçti. Bu lider sayesindedir ki bir avuç insan bir karış toprağa sarıldı. Bir toplum liderine olan inancını ve bağlılığını ne zaman kaybederse o zaman gerilemeye ve yozlaşmaya mahkumdur. İşte o zaman kültürel ve manevi kayıplar, toplumda bölünmeler, huzur bozan örgütler ve ırkçılık ortaya çıkar.” 
 

“LİDERİNE SAHİP ÇIKMA BAŞARISI”
Liderlerine sahip çıkma başarısının bir ülkenin gençlerinin doğru eğitimi ve yüreklerinde taşıdıkları millet sevgisiyle mümkün olduğunu ifade eden Esen Küçük, “Bu yüzdendir ki ne yaşanırsa yaşansın her ülkenin sorgusuz sualsiz kalben bağlı olduğu liderleri vardır. Afrika’nın Nelson Mandela’sı Küba’nın Fidel Castro’su ve Türk Milletinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü gibi…” diye konuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dr. KüçükAKMTÖRENHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aranan bir kişi daha var
Aranan bir kişi daha var
Tarım Dairesi Enginar Ürününde Geçici Tavsiye Alan Bitki Koruma Ürünleri Konusunda Açıklama Yaptı
Tarım Dairesi Enginar Ürününde Geçici Tavsiye Alan Bitki Koruma Ürünleri Konusunda Açıklama Yaptı
Sonbahar patates alanları için itiraz süresi cuma gününe kadar uzatıldı
Sonbahar patates alanları için itiraz süresi cuma gününe kadar uzatıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim