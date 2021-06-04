Dr Mert: Bu seneki kadar sivrisinek ısırığı ne gördüm ne yaşadım

Çocuk hekimi Dr. Cemal Mert’in paylaşımı durumun vahametini ortaya koydu. “Son iki haftadır bunlara benzer sinek böcek ısırıkları yaygın olarak bizlere başvuruyor” diyen Dr. Mert, “20 yılı aşkın bir süredir Mağusa’da yaşıyor ve çocuk hekimi olarak görev yapıyorum, bu seneki kadar sivrisinek ısırığı ne gördüm ne yaşadım.” dedi.

Dr. Mert’in paylaşımı şöyle:

Son iki haftadır bunlara benzer sinek böcek ısırıkları yaygın olarak bizlere başvuruyor. 20 yılı aşkın bir süredir Mağusa’da yaşıyor ve çocuk hekimi olarak görev yapıyorum. Bu seneki kadar sivri sinek ısırığı ne gördüm ne yaşadım bir hekim olarak. Bunun sebebini merak ediyorum. Bu konuda bilgi verecek uzmanlar var mı? Halbuki belediyemiz ne güzel haşarat mücadelesi yapıyor.