Dr. Okan Dağlı'nın Türkiye'ye girmesine izin verilmedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin eski milletvekillerinden Dr. Okan Dağlı, Türkiye’ye giriş yapamadı. Eşiyle birlikte İzmir'e giden Dağlı'nın girişine 'güvenlik' gerekçesiyle izin verilmediği aktarıldı. KKTC’ye dönmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Dağlı, 8 saat boyunza nezarette kaldığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Türkiye’ye alınmayıp ilk uçakla geri gönerildim. Gerekçe “Türkiye’nin güvenliği aleyhinde faaliyetlerde” bulunmak. Orada yıllarca biriktirdiğim dostlukları, bana doktorluk mesleğini öğretenleri, birçok güzel günlerimi ve o güzel insanları nezarette olduğum. 8 saat boyunca bir film şeridi gibi beynimden geçirip ülkeme döndüm.”