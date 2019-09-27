Dr. Orhan Müderrisoğlu’nun isimi İskele Sağlık Merkezi’nde yaşatılacak

Larnakalılar Derneği’nin girişimleri ve Bakanlar Kurulu’nun kararı ile İskele Sağlık Merkezi’nin adı Dr.Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi olarak değiştirildi.

İsim değişikliği düzenlenen törenle duyuruldu.

Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi’nde yer alan törende ilk konuşmayı yapan Larnakalılar Derneği’nden Göksel Saydam, Kıbrıs Türkünün en zor günlerinde örgütlenen ve toplum liderliği görevini yürüten merhumun aynı zamanda doktorluk yaparak şifa da dağıttığını anımsattı.

Dernek olarak böylesi vefa gerektiren projelere imza atmaya devam edeceklerini kaydeden Saydam, merhum Dr. Müderrisoğlu’nun kısa hayat hikayesini okuyarak konuşmasını tamamladı.

Merhum doktorun kızı Münevver Müderrisoğlu da milletini ve Larnaka’yı çok seven, hastalara şifa dağıtan babasının, adının Sağlık Merkezi’ne verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu yönde çaba harcayan Larnakalılar Derneği’ne ve tüm katkı koyanlara teşekkür etti.

Müderrisoğlu konuşmasının sonunda vatandaşları, bu yönde ilk girişimi başlatan merhum dernek başkanı Serdar Saydam’ın anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Kıbrıs Türk Mücadele davasında büyük katkısı bulunan merhum Müderrisoğlu’nun adının söz konusu sağlık merkezi ile yaşatılacağını kaydederek, merhumun kendisini ülkesine adayan biri olduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de Merhum Dr. Orhan Müderrisoğlu’nun öz geçmişinin okunduğu zaman çok duygulandığını kaydederek, merhumun adının yaşatılmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Söz konusu Sağlık Merkezi’nin daha ileriye gitmesi için büyük katkılar yapacaklarını ifade eden Pilli, röntgen cihazı eksikliğinin en kısa sürede giderileceğini ayrıca laboratuvarın tam kapasite çalışması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bakan Pilli, merhum Dr. Müderrisoğlu’na vefa borcunu ödemek ve ismini yaşatmak için yapılan girişimlerin önemine değindi ve merhumu şükran ve minnet ile andığını sözlerine ekledi.

Başbakan Ersin Tatar da böylesi kahramanların unutulmaması ve isimlerinin sonsuza kadar yaşatılması için yapılan girişim ve alınan kararların çok yerinde olduğunu ifade etti.

Yeni ismin hayırlara vesile olmasını dileyen Başbakan Tatar, merhum Müderrisoğlu’nun eşinin de çok fedakar ve iyi bir insan olduğunu hatırlattı.

Merhum Müderrisoğlu’nu çocuk yaşta tanıdığını anlatan Başbakan Tatar, Kıbrıs Türkü hiçbir zaman yaşananları unutmadığını kaydetti.

Başbakan Tatar, Dr. Müderrisoğlu gibi kahramanlar sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu vurgulayarak, “Daha da ileriye gideceğiz daha da güzel hizmetler bekliyoruz, bu isimle daha da güzel hizmetler bekliyoruz bu talimatı şimdi veriyorum, İskele’yi yaşatıyoruz ruhunu yaşatıyoruz tarihimizi unutmayız” dedi.

KKTC’nin çatısı altında kurulan zeminin sağlam tutulması gerektiğine işaret eden Başbakan Tatar, geçmişte yaşanan fedakarlıklar ve verilen mücadeleleri yaşatmak ve bunlara sahip çıkmak zorunda olduklarını kaydetti.

(BRT)