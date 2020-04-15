Dr. Sırrı: “Kıbrıs’ta virüs, Ağustos veya Eylül ayında bitebilir”

Kıbrıslı Türk Doktor Teoman Sırrı, Gündem Kıbrıs canlı yayınına konuk olarak, soruları yanıtladı.

Dr. Sırrı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs ile ilgili İngiltere’deki güncel durumu ve virüse karşı ne yapılması gerektiğini anlattı.

Koronavirüsün yaşlı ve kronik hastalıkları olmayan, bağışıklık sistemi güçlü kişilere bulaşmasının avantajları olacağına dikkat çeken Dr. Sırrı, bağışıklık sisteminin virüse karşı daha güçlü olduğunu belirtti.

Dr. Sırrı, sıcaklıkla birlikte virüsün yok olmadığını ancak bulaşma şansının azaldığını ifade ederek, kıyafetlerin de güneşte bekletilmesinin virüsün ölümüne neden olduğu bilgisini verdi.

“HER İNSANDA SEMPTOM YOKTUR”

Kovid-19’a yakalanan her insanda semptom görülmediğini ifade eden Dr. Teoman Sırrı, hijyen kurallarına dikkat edilir ve bağışıklık sistemi güçlü tutulursa, bu virüsü atlatmanın da o kadar kolay olduğunu söyledi.

“PROBLEM: MUTASYON”

Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirilmesinin kesin çözüm olmayacağının altını çizen r. Sırrı, virüsün devamlı olarak mutasyona uğradığına değindi.

Dr. Sırrı, test konusundan da bahsederek, İngiltere’de semptom görülen kişilere test yapıldığını söyledi.

Kendisini kötü hissedenlerin 111’i arayarak, belirtilerini aktardığını söyleyen Sırrı, eğer bir semptom görülmemişse kişinin kendisini 14 gün evde izole etmesini istediklerini belirtti. Semptom görülmesi durumunda ekibin eve giderek, kişiye test yapıldığını aktardı.

“BİZİM ZAMANIMIZDA ÖPÜŞME YOKTU”

Dr. Teoman Sırrı, eskiden yakın temasın olmadığını ve insanların selamlaşma veya tokalaşmayla birbirlerine seslendiklerini dile getirerek, günümüzde neredeyse insanların 4/5 kez birbirini öpmeye başladığını vurguladı.

Yakın temasın virüsün bulaşımını kolaylaştırdığını hatırlatan Sırrı, yakın temastan kaçınılması ve ellerin sürekli yıkanması tavsiyesinde bulundu.

“KIBRIS’TA VİRÜS AĞUSTOS-EYLÜL AYINDA BİTEBİLİR”

Koronavirüsün Kıbrıs’ta Ağustos veya Eylül ayında bitebileceği öngörüsünde bulunan Dr. Sırrı, ısının yükseldikçe virüsün yaşama ihtimalini düşürdüğünü belirtti.

Sırrı, Kıbrıs’ın işyerlerini açmak için biraz daha beklemesi gerektiğine değinerek, önlemlerde gevşeme olsa bile özellikle kronik hastalıkları olanların izolasyon sürecini uzatması gerektiğinin altını çizdi.

“Bu hastalığa düşersen kötü hale de gelebilirsin, hiç hastalığın yoksa ve sağlıklıysan işine de gidebilirsin” diyen Sırrı, Kıbrıs’ta vaka sayılarında artış yaşanmamasının nedeninin hava sıcaklığının yüksek oluşundan kaynaklandığını söyledi.

“İNGİLTERE’DE 60 KIBRISLI VE 20 TÜRKİYE VATANDAŞI VEFAT ETTİ”

Dr. Teoman Sırrı, İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı vatandaşların sayısının 60, Türkiye vatandaşlarının ise 20 olduğu açıklamasında bulunarak, yaşamını yitirenlerin genelde şeker, kalp ve tansiyon gibi kronik hastalıkları da olduğunu ifade etti.

Virüsü bulaşan herkesin ölmediğini kaydeden Sırrı, kronik hastalıkları olan ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin ölme riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekti.

“AYAKKABILARINIZI EVE GİRMEDEN ÇIKARIN”

Dr. Teoman Sırrı, son olarak dikkat edilmesi gerekenleri hatırlatarak, virüsün solunum yolu hastalığı olması nedeniyle el ve yüz temizliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

“Söylenenleri ciddiye alınız ve panik yapmayınız” diyen Sırrı, dışarıya çıkıp 1 saat temiz hava almakta bir sakınca olmadığını, eve dönüldüğü zaman ellerin bol bol yıkanması tavsiyesinde bulundu.

Dr. Sırrı, önemli bir noktanın altını çizerek, virüsün ayakkabı tabanında yaşadığının kanıtlandığını ve dolayısıyla dışarıdan gelen herkesin ayakkabılarını evin dışında çıkararak, içeriye girmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, mesafe kuralının dışarıda ve kalabalık ortamlarda daha çok dikkat edilmesi gereken önemli bir kural olduğunu kaydeden Sırrı, markete ve kalabalık ortamlara girdikten sonra mutlaka alkol veya dezenfektan kullanarak ellerin temizlenmesi gerektiğini belirtti.