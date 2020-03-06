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Dr. Uçaner; “Kapasitesi artırılmalı “

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı hastanenin son teknoloji donanımlarına sahip olacağı öğrenilirken ilk tepki Dr. Erol Uçaner’den geldi.

06 Mart 2020 Cuma 11:18
549 Okunma
Dr. Uçaner; “Kapasitesi artırılmalı “

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı hastanenin son teknoloji donanımlarına sahip olacağı öğrenilirken ilk tepki Dr. Erol Uçaner’den geldi.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dr. Erol Uçaner, 500 yatak kapasitesinin yeterli olmayacağını bu sayının 5 yıl sonra yetmeyeceğini savundu.

Uçaner henüz proje başlamadı, vakit var iken bu projenin kapasitesinin arttırılması gerekli dedi.


İşte o paylaşım
Buna sevinen varmı gerçekten?
500 yatak!!!
Soruyorum ve cevap istiyorum!
1)Şu an LBNDH nin kaç yatak kapasite ile çalıştığını biliyor musunuz?
2) şu an LBNDH nde koğuş şeklindeki odalara kaç hasta yatmalıdır? Ama kaç hasta konaklar biliyor musunuz?
3) şu an LBNDH nde ameliyat ettiğimiz vakaları hızlıca neden taburcu edip başka yatışlar yapıyoruz! Biliyor musunuz? Çünkü yatak kapasitemiz yok!
4) siz 500 yataklı hastaneyi neye hizmet için heyecanla haber yapıyorsunuz!?


Yapın 800-1000 yataklı, artacak olan nüfusu da göze alın!
Yoksa günü kurtaralım mı politikamız? 10 sene sonra,20 sene sonra ki nüfus artışını hiç mi düşünmüyorsunuz?
Lütfen 500 yataklı bir hastane için böyle bir heyecana katılmayın, eğer 500 yatak olacaksa, göreceksiniz 5 sene sonra nelerle uğraşacaksınız!
Yanlış yol bu!!!
Ama geç değil.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa HastaneDr. Erol Uçaner
Yorumlar
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kasırga 2020-03-06 14:57:51

lütfen canım erolcuğuma laf söylemeyin sizi parçalarım, özellikle seni kyrenia BOY

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kyrenia boy 2020-03-06 11:30:31

Hade be oyanı garagoz. beleş hastane buldun onu da begenmen. kimse 2 odalı bile yapamadı bu memlekette 42 yıldır. bırak odayı hazır odalara düzgün digital bir donanım bile gelmedi. sen sıkışma ona bakarsan 5000 yataklı yapsınlarda idare etsin seni

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Aliço 2020-03-06 12:33:22

Kyrrenia boymuş. Bildiğin konularda yorum yap bre Hacivat. Dr. adamdan daha iyi mi bilecen?

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kestane 2020-03-06 13:46:44

ha yaw hediyede begenmeyik artık.

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