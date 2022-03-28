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Dr. Vudalı: Koronavirüs vakalarındaki artış göreceli

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, koronavirüs salgınında son günlerdeki pozitif vaka artışının, BA.2 varyantından ve kurallardaki gevşemeden kaynaklandığını söyledi.

28 Mart 2022 Pazartesi 19:35
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Dr. Vudalı: Koronavirüs vakalarındaki artış göreceli
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, koronavirüs salgınında son günlerdeki pozitif vaka artışının, BA.2 varyantından ve kurallardaki gevşemeden kaynaklandığını söyledi.

Vudalı, BA.2 varyantının, göreceli olarak bir artışa yol açsa da riskin daha hafif olduğu görüşünde…

Dünyadaki sağlık otoritelerince yapılan açıklamalara göre de BA.2, diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcıymış gibi görünürken, henüz daha ağır bir hastalığa yol açtığına dair bir kanıt yok.

Ancak birçok ülke gibi KKTC’de de koronavirüs salgınına karşı önlemler hafiflerken vaka sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Bunun nedenleri konusunda TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, özellikle yaşlıların ve risk grubundaki kişilerin aşılanmayı ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Son günlerdeki vaka artışının iki sebebi olduğunu, bunlardan birincisinin BA.2 varyantı kaynaklı olduğunu belirten Vudalı, varyantların salgınlarda beklenen durumlar olduğunu, BA.2’nin Omicron’dan daha bulaşıcı ama daha az hasta yapan bir varyant olarak bilindiğini söyledi.

“BUZ DAĞININ GÖRÜNEN UCU…”

İkinci nedenin ise kurallardaki gevşeme olduğunu kaydeden Dr. Emre Vudalı, maske kullanımı azalınca bulaşın arttığını, artık eskisi kadar çok test de yapılmadığı ifade etti ve “Şu anki vaka sayıları buz dağının görünen ucu” yorumunda bulundu.

Vudalı, ülkede normalleşmeye gidilmesini doğru; genel olarak salgına karşı uygulanan politikaları da başarılı bulduğunu belirterek “Yaşlıları ve risk grubundakileri korumalıyız. Özellikle bu gruplardakiler aşılarını tamamlamalı. Test yaparak, hijyene önem vererek, maske kullanarak devam edersek sorun olacağını düşünmüyorum.” dedi.

“Göreceli bir vaka artışı var ancak hastaneye ve yoğun bakıma yatış riski önceki varyantlara göre hafif” diyen Vudalı, önlemlerin kaldırılmasında İngiltere ve Almanya gibi hızlı davranmamak gerektiğini kaydetti.

Hastaneye yatan ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastaların ya aşısız, ya da hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişiler olduğunu bildiren Vudalı, “Aşının koruduğunu biliyoruz ve herkes aşılanmayı ihmal etmemeli” diye konuştu.

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