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Dr. Ziya Öztürkler, “Yeni bir vizyonla topluma hizmet etmek için bu yola çıktım”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt milletvekili aday adayı Dr. Ziya Öztürkler, Ada TV’de Haluk Doğandor’un sorularını yanıtladı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 16:15
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Dr. Ziya Öztürkler, “Yeni bir vizyonla topluma hizmet etmek için bu yola çıktım”
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Milletvekilliği aday adaylığı hakkında konuşan Öztürk, yaklaşık 20 yılını eğitime verdiğini söyleyerek, “Eğitimin her kademesinde yer alan bir bürokratım. Bürokrat seviyesine gelene kadar öğretmen, yönetici gibi görevlerde yer aldım. Bunların yanı sıra sivil toplum örgütlerinde çalıştım. Birçok bakanla görevimi ifa etmeye çalıştım. Bürokrat olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim üzerine çok ciddi toplantılara katıldım. Bu süreçte bilgi birikimi ve tecrübe kazandığıma inanıyorum ve topluma hizmet etme noktasında daha fazla sorumluluk alma inancıyla yeni bir vizyonla hareket etmek istedim. Ahlaklı olacaksın, dürüst olacaksın, bilgi birikimin yüksek olacak ve topluma hizmet noktasında bireysellik değil topluma hizmet noktasında var olmak gerektiğine inandım. Bu nedenle Ulusal Birlik Partisi’nden bu dönem Güzelyurt’tan milletvekili aday adayı olarak bu yola yıktım. 11’inde bir ön seçime gireceğiz. Ön seçimde eğer partimizin üyelerinin takdirini alırsak toplumun karşısına çıkacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi
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