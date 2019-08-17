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Drag yarışı bugün yapılıyor

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12
Drag yarışı bugün yapılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu bugün 18.00-01.00 saatleri arasında Akıncılar köyü 1’inci tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenleyecek.

Dün akşam 17.00 – 01.00 saatleri arasında söz konusu güzergahta test sürüşleri ve sıralama turları yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışı 2’nci tünel yolundan ve tek şeritten kontrollü veriliyor.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Drag Yarışı
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