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Drag yarışı nedeniyle Akıncılar 1.Tünel yolu kapalı olacak

12 Nisan 2019 Cuma 16:35
Drag yarışı nedeniyle Akıncılar 1.Tünel yolu kapalı olacak
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından 14 Nisan 2019 Pazar günü, 12:00-21:00 saatleri arasında Akıncılar’da düzenlenecek olan drag yarışı nedeni ile Akıncılar I. Tünel yolunun trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

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Polis Genel Müdürlüğü, 14 Nisan 2019 Pazar günü, 12:00-21:00 saatleri arasında Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde düzenlenecek olan drag yarışı nedeni ile Akıncılar 1. Tünel yolunun kapalı olacağını duyurdu.

Öte yandan söz konusu yarış kapsamında 13 Nisan 2019 Cumartesi günü, 12:00-21:00 saatleri arasında test sürüşleri ile sıralama turları yapılacak olup, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı 2. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğinden, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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