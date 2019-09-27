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Drag yarışı test sürüşlerinden dolayı bazı yollar kapanacak!

Polis, Akıncılar köyü, II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğini duyurdu

27 Eylül 2019 Cuma 15:47
Drag yarışı test sürüşlerinden dolayı bazı yollar kapanacak!

Polis, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun düzenlediği drag yarışı test sürüşü için pazar günü trafik akışının Akıncılar köyü, II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun 29 Eylül Pazar günü, 10:00-22:00 saatleri arasında Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde gerçekleştirilecek olan drag yarışı için test sürüşleri ve sıralama turları düzenleneceği kaydedildi.  

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışının II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceği ve bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Drag
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