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Dr.Deren Oygar: Hasta çok, semptom az

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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr Deren Oygar, özellikle yabancı üniversite öğrencileri arasında vaka görüldüğünü, özellikle düğün ve eğlence sektörünün açılmasıyla bu alanlarda da artış olduğunu vurguladı

17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:30
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Dr.Deren Oygar: Hasta çok, semptom az

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar, Günaydın Haber Kıbrıs programına telefon bağlantısıyla katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Deren Oygar, semptomu olmayan hastaların evde kalmasıyla ilgili kararın sağlık üst kurulunda alındığını ve resmi gazetede yayınladığını açıkladı. Dr Oygar, Pazartesinden itibaren evden takip sisteminin uygulanacağını belirterek, takibin bileklik uygulaması ve çağrı merkezleri tarafından yapılacağını aktardı. Oygar, “Çağrı merkezleri tarafından sürekli aranarak hastalar denetlenecek. Kişiler de kurallara uymalı ve etrafındakiler de denetlemeli” dedi. Dr Deren Oygar, aşılamaların artmasıyla insanlara gelen güven, havaların ısınmasıyla dış mekânlara çıkılmasından dolayı maskelerin çıkarılması ve rehavet yaşanmasıyla koronavirüs vakalarında artış yaşandığını söyledi. Hareketli yaşam tarzları nedeniyle özellikle yabancı üniversite öğrencileri arasında vaka görüldüğünü anlatan Deren Oygar, özellikle düğün ve eğlence sektörünün açılmasıyla bu alanlarda da artış olduğunu vurguladı. Oygar, 17-35 yaş arası kişilerde vaka sayısının yüzde 80 olduğuna işaret ederek, son iki haftadır KKTC vatandaşlarında artış olduğunu kaydetti. Hasta sayısının artmasına rağmen semptom şikayetlerinin daha az olduğunu aktaran Oygar, “Yaz ayındayız diye virüs yükü az. Aşılama etkili oldu. Hastanede yatanların oranı yüzde 50-60. Tespit edilen vakalar kışta olsaydı hastane dolardı” dedi. Sağlık çalışanlarının son günlerde aşırı yüklenme olduğuna işaret eden Oygar, PCR merkezleri ve temaslı ekiplerinin olağanüstü çalıştığını vurguladı. Semptomu olmayan hastaları yurtdışında hekimlerin görmediğini ancak kimseyi atlamamak için bizde doktorların herkesi gördüğünü ifade eden Oygar, semptomu olan ve belli yaş gruplarla ilgili yeni bir program yapılabileceğini anlattı. Aşının insanlara güven verdiğini ancak aşılı kişilerin de bulaşıp bulaştırabildiğine dikkat çekerek, “Hava sıcak diye maske çıkarılmamalı. Maske karşımızdakini korur” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Deren OygarSağlık Bakanlığı Müsteşarı
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