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Dr.Hüsnü Feridun hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk eğitimine, kültürüne büyük emekleri geçmiş öncü eğitimci, Polili Dr.Hüsnü Feridun, 95 yaşında hayata veda etti.

11 Ağustos 2022 Perşembe 21:29
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Dr.Hüsnü Feridun hayatını kaybetti


Eczacı Ahmet Feridun ve Hatice Feridun’un oğlu olarak 1927’de Vadili’de doğan, ailesinin aslen Polili olan Hüsnü Feridun’un ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Kimya-fizik öğretmeni olarak 1951’de başladığı meslek hayatında ortaöğretim müfettişliği, eğitim ve kültür kolu başkanlığı, Maarif Encümeni başkanlığı yapan Hüsnü Feridun, ilk Türk Maarif Müdürüydü.

20 yıl boyunca UNESCO’nun Ortadoğu’daki genel ve mesleki-teknik eğitim programlarını yöneten, ülkeye döndükten sonra 1989-2001 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı’nda Eğitim ve Kültür İşleri Özel Danışmanı olarak görev yapan Feridun, bir dönem üniversitede öğretmen adaylarına ders de vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Dr.Hüsnü FeridunVefat
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