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DSÖ'den korkutan açıklama!

DSÖ geçen hafta dünyada korona vakalarının yüzde 18 arttığını, nisandan bu yana en yüksek seviyede olduğunu açıkladı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 20:38
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DSÖ'den korkutan açıklama!
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Aralık 2019’da dünyanın gündemine bomba gibi düşen COVID-19 pandemisi, aşılama ve kısıtlama tedbirleriyle birlikte düşüşteydi. Pandeminin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘endemi’ ilan edilmesi ve tedbirlerin daha da gevşetilmesi dahi gündemdeydi. Ancak son dönemde ülkemiz de dahil olmak üzere özellikle Avrupa’da COVID-19 virüsü yeniden yükselişe geçti. DSÖ’den yapılan açıklamada, geçen hafta dünya genelinde vakaların yüzde 18 arttığı belirtilirken, bunun nisan ayından bu yana tespit edilen en yüksek oran olduğu bildirildi.

DSÖ’DEN UYARI

Küresel çapta 4.1 milyondan fazla vaka rapor edilirken, 110 ülkede artış tespit edildi. Halihazırda Omikron’un altvaryantları olan BA.4 ve BA.5’in hızla yayıldığı ve dünyadaki vakaların yüzde 55’inin bu varyantlar olduğuna dikkat çekildi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Salgın değişim gösteriyor. Virüsle mücadelede ilerleme kat ettik fakat salgın henüz bitmedi” dedi.

ÜÇE KATLANDI

Avrupa’daki vakaların son bir ayda üçe katlandığı belirtilerek, kıtada bu yaz yüksek seviyelerde vaka görülebileceğine dikkat çekildi. Türkiye’deki Koronavirüs vakaları son bir haftada yüzde 45 artarken, Balkan ülkeleri ve Polonya’da da vakalar tırmanışa geçti. İngiltere’de de Mart ayından bu yana ilk kez vakalar arttı ve geçen hafta 1.7 milyon olarak açıklandı. Bu hafta ise geçen haftaya göre yüzde 30 artış kaydedildi. Artışta Kraliçe 2. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıldönümü için ülke çapında düzenlenen etkinliklerinin etkisi olduğu düşünülüyor. Uzmanların en büyük kaygısı, hem hükümetlerin hem de vatandaşların Pandemi önlemlerinin geri gelmesi konusunda isteksiz olması.

MAYMUN ÇİÇEĞİ AVRUPA’DA ÜÇE KATLANDI

DSÖ, Avrupa’daki maymun çiçeği vakalarının son iki haftada üçe katlandığını duyurarak, bölge ülkelerine önlemleri sıkılaştırma çağrısında bulundu. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, maymun çiçeği için henüz küresel sağlık uyarısı yayınlanmamış olsa da “Acil ve koordinasyonlu bir eylem zorunlu” diyerek devletlerin virüsün yayılımını önlemede çabalarını artırmaları gerektiğine dikkat çekti. 51 ülkede 5 binden fazla maymun çiçeği vakası tespit edilirken küresel vakaların yüzde 90’ı Avrupa’da. Henüz hastalıktan ölüm yaşanmadı.

Anahtar Kelimeler:
DSÖSağlık
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