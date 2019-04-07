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Dualar Selçuk için!

Bahçe duvarına çarparak durabilen 26 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

07 Nisan 2019 Pazar 14:45
Dualar Selçuk için!
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Pınarbaşı- Boğazköy anayolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza büyük bir üzüntü yarattı. Müzik öğretmeni olduğu belirtilen 26 yaşındaki Selçuk Manecioğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.     Selçuk Manecioğlu ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı.     Polisten alınan bilgiye göre; 29 Ekim Caddesi üzerinde Pınarbaşı istikametinden Boğazköy istikametine doğru KP 275 plakalı aracıyla seyreden 26 yaşındaki Selçuk Manecioğlu, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak durabildi.    Kaza sonucu ağır yara alan Selçuk Manecioğlu sıkıştığı araçtan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve ameliyata alınan Manecioğlu’nun durumunun ciddi olduğunu belirten yakınları, o’nun için dua ettiklerini söyledi. 

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diyaloggazetesi

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