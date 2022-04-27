Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavisi sürmekte olan ülkemizin sevilen isimlerinden Havadis Gazetesi spor yazarı Ali Yöney'in kızı İlayda Yöney, sosyal medya hesabından babasının doğum günüyle ilgili duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

Yöney'in paylaşımı şöyle:

“Benim güzel kalpli canım babam her sene en güzel şekilde kutladığımız doğum günlerini bu sene içimiz buruk bir sekilde geçiriyoruz.. Bu yeni yaşında sana Rabbimden Şifalar gelecek biliyorum..

Yine eskisi gibi ailemizle bir arada olacağız.. İyi ki bizimlesin. İyi ki varsin bizim güçlü babamiz.. İyi olacaksın. Ben, annem, kardeşlerim, büyükbabam ve tüm sevenlerin senin ayağa kalkmanı dört gözle bekliyoruz..

Biz hep seninleyiz.. Yanı başındayız, Dualarımız hep seninle babam.”