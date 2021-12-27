Dualarımız Tahir için...

GÜNDEM KIBRIS- Özel Haber
Lefkoşa’nın sevilen simalarından Tahir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Durumunun kritikleşmesi üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilen Tahir’in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Yaklaşık 40 gün önce kalçasını kıran ve ameliyat olan Tahir’in ameliyat sonrasında vücudunda meydana gelen enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavisi başlamıştı.
Oksijen yetersizliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Tahir’in durumu kritikliğini koruyor.