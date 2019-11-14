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DÜÇ'ten arazi kiralayan üreticilerin kira bedellerinin ödeme süresi uzatıldı

14 Kasım 2019 Perşembe 12:47
DÜÇ'ten arazi kiralayan üreticilerin kira bedellerinin ödeme süresi uzatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden arazi kiralayan üreticilerin kira bedellerini ödeme süresinin 22 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu. 
Açıklamada, “Üreticilerimizden gelen talep dikkate alınarak, 20 Kasım Çarşamba günü süt bedellerinin de ödeneceği göz önünde bulundurularak, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden arazi kiralayan üreticilerimizin sözleşme imzalayıp kira bedellerini ödeme süresi 22 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır” denildi. 

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Anahtar Kelimeler:
DÜÇArazi Kiralama
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