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“Düğüncüler ve cenazeciler ancak bu kadar yönetir!!!”

Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına katılarak gündemi değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı TDP Milletvekili Zeki Çeler, haksız rekabet kayıt dışı ekonomi ile kazanç sağlayan İşverenlerin sendikalaşmadan korktuğunu söyledi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 14:50
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“Düğüncüler ve cenazeciler ancak bu kadar yönetir!!!”

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına katılarak gündemi değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı TDP Milletvekili Zeki Çeler, haksız rekabet kayıt dışı ekonomi ile kazanç sağlayan İşverenlerin sendikalaşmadan korktuğunu söyledi.

Çeler, asgari ücretin belirlenmesi kapsamında yaşanan sıkıntılara da değindi. İşverenlerin Sosyal Sigorta Prim Desteği şartının şu an karışlanamaz durumda olduğunu belirtti.  UBP – YDP koalisyonunun fonları  yanlış kullandıklarını ve Devlette para olmadığını olan ifade eden Çeler, sandıkta halkın ne yapacağını merak ettiğini söyledi.

UBP’de kazan kaynıyor diyen Çeler, bir an önce seçim olmalıdır ama halk sandığa gittiği zaman öz eleştiri yaparak oy kullanması gerektiğini kaydetti. Düğüncülerin cenazecilerin yönetimi de ancak bu kadar olabilir diyen Çeler,  ülkede ciddi ekonomik sıkıntılar var, kayıt dışılık arttı, insanlar mutsuz dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Bahar SancarZeki çelerEkonomi
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