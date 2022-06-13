Düğünden para çalındı!

Baf’ta düğünü yapan yabancı uyruklu bir şahsın, düğünde damada ve geline takılan ve içinde para bulunan zarfların konduğu kutudan birçok zarfın çalındığı konusunda Rum polisine şikâyette bulunduğunu yazan Fileleftheros, yapılan araştırmalar sonucunda 48 ve 35 yaşlarındaki iki şahsın tutuklanarak gözaltına alındığını ekledi.