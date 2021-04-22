Düğünler 27 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek

Üst Komite’ye göre; vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.

Karar Şu Şekilde:

Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27.05.2021 tarihinden itibaren yapılmalarına karar verilmiştir.