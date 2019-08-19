Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır

Düğünü için Kıbrıs'ta otel kapatacak!

Ünlü sanatçı Ziynet Sali, 15 Eylül’de Kıbrıs'ta yapılacak düğünü için kesenin ağzını açtı. Gitaristi Emrah Erzurumlu ile dünyaevine girecek olan Sali, misafirleri için otel kapatacak. Sali’nin cebinden iddiaya göre de düğün için yaklaşık 300 bin lira çıkacak.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:49
Düğünü için Kıbrıs'ta otel kapatacak!

Kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Emrah Erzurumlu ile 6 aylık aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Ziynet Sali, bonkör gelin çıktı. Erzurumlu ile 15 Eylül'de memleketleri Kıbrıs'ta evlenecek olan 44 yaşındaki güzel popçu, düğün için kesenin ağzını açtı.

150 ODALI OTEL KAPATACAK

Düğün hazırlıklarıyla ilgilenen Sali, şu sıralar Kıbrıs'taki organizasyon şirketleriyle tek tek görüşüyor. Aşkıyla bir plaj düğününde evlenmeyi hayal eden sanatçı, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Sali, düğününe İstanbul'dan katılacak dostlarının rahatı için hiçbir detayı atlamadı. Popçu, iddiaya göre misafirlerinin konaklama masraflarını kendi üstlendi.

300 BİN LiRALIK DÜĞÜN

Kıbrıs'taki birkaç otelle görüşen Sali, iddiaya göre 150 odalı bir oteli iki günlüğüne kapatmayı planlıyor. Erzurumlu'nun elini cebine attırmayan Sali'nin organizasyon ve otel için yaklaşık 300 bin lirayı gözden çıkardığı da konuşulanlar arasında...

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ziynet SaliDüğün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
Alevkayası - Esentepe Anayolu’nda toprak kayması
Alevkayası - Esentepe Anayolu’nda toprak kayması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim