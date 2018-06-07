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Dujarric: "Doğru zaman gelince ilerleyeceğiz"

BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stephane Dujarriç, Kıbrıs konusunda BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı atanmasının, danışmanın ismi ve zamanlamayla ilgili olduğunu kaydetti.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:59
Dujarric: "Doğru zaman gelince ilerleyeceğiz"

BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stephane Dujarriç, Kıbrıs konusunda BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı atanmasının, danışmanın ismi ve zamanlamayla ilgili olduğunu kaydetti.

Dujarriç, dün akşam günlük basın toplantısında, çeşitli isimlerin spekülatif şekilde ortaya atıldığı ve neredeyse her gün ısrarla sorulan soruya yanıtında, “Danışmanın isimlendirilmesinde iki konu kritik; danışman (ismi) ve zamanlama... Her iki konuda da zamanın doğru olduğunu düşündüğümüzde ileriye gideceğiz” dedi.

BM’nin resmi sitesinde yer alan basın toplantısı notlarına göre sözcü, konuyla ilgili ismi gündemde olan Jean‑Marie Guéhenno isminin yine ortaya atılması üzerine doğrulayıcı bir açıklama yapmadı.

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