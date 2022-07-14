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Dükkan önündeki çamaşır makinesini çaldı!

Çamaşır Makinesi hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 15:20
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Dükkan önündeki çamaşır makinesini çaldı!
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. 

Polis, huzurda bulunan zanlı D.Y'nin “Sirkat” suçundan  methaldar olduğunu belirtti. Polis, olay 06.05.2022 tarihinde saat 16.45 raddelerinde Lefkoşa'da İstanbul Sokak üzerinde işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Z.C'nin yaptığı Wizard Boss isimli berber dükkânı önünde bulunan ve kendisine ait olan 3000 TL değerindeki çalışır vaziyetteki Beko marka 9 kg'lık çamaşır makinesinin zanlı ve meçhul şahıs daha tarafından sirkat edildiğini belirtti. 

Polis, zanlının 13.0.7.2022 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. 

Polis, vermiş olduğu sözlü beyanında bahse konu makineyi Haspolat’ta faaliyet gösteren Asbuzu isimli hurda işletmesine sattığını belirttiğini anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını ve aranan bir şahıs ile alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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