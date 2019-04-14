Dumlupınar'da motor kazası, 1 yaralı

Dumlupınar'da dikkatsizce U dönüşü yapmaya çalışan Ramazan Acar, Hüseyin Sivri'nin kullandığı motora çarptı. Hüseyin Sivri yaralandı.
Saat 19:00 sıralarında, Dumlupınar'da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde, Ramazan Acar (E-47), yönetimindeki FP 979 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde dikkatsizce U dönüşü yapması sonucu o esnada aynı istikamete doğru seyreden Hüseyin Sivri (E-29) yönetimindeki RG 075 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Sivri kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor