Dün Akşam 5 Mülteci Daha Yakalandı

Mülteciler Güvercinlik Sınır Bölgesi’nden Güney’e geçmeye çalıştıkları sırada tespit edilerek yakalandı.

10 gün önce sandal ile 13 kişilik grup ile gelen 2 kişi tutuklanırken 11 kişi aranıyor.

İnsan tacirlerine 3’er bin dolar veren 2 kişi polis tarafından yakalanıp Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne getirilerek PCR testlerinin yapılmasının ardından Pirhan’daki Pandemi Yurdu’na götürüldüler.

Ayrıca dün akşam yakalanan 3 kişi ise verdikleri ifade de sandal ile Suriye’den getirildiklerini yasal olmayan yollar ile adaya girdiklerini ve Güney’e kaçmak isterken yakalandıklarını, kendilerini adaya bırakan insan tacirlerine ise 4’er bin dolar verdiklerini söylediler.

MHA