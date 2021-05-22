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Dün akşam 9 mülteci daha yakalandı

Mültecilerden birtanesinin 14 aylık bir bebek olması hastahanede görev yapan sağlık çalışanlarının bile duygulanmasına sebep oldu.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:40
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Dün akşam 9 mülteci daha yakalandı

Mültecilerden birtanesinin 14 aylık bir bebek olması hastahanede görev yapan sağlık çalışanlarının bile duygulanmasına sebep oldu.

Dün akşam 01:00 sularında Güney Kıbrıs’a geçmek için önce KKTC’ye bir sandal ile getirilip kuzey de bilinmeyen bir kıyıya bırakılan mülteciler daha sonra oradan biri veya birileri tarafından alınarak Güney Kıbrıs’a yakın bir sınıra bırakıldıklarını, Güney Kıbrıs’a geçecekleri sırada ise derinya sınırına yakın bir yerde tesbit edilen Suriye uyruklu 5 erkek 1 kadın ve 3 de çocuk olmak üzere toplam 9 kişi tespit edilerek polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan mülteciler önce Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ne götürülüp PCR testleri yapıldıktan sonra ambulans ile kalacakları yurda yerleştirildiler.

Pandemi sebebiyle 14 gün karantinada kalacak olan mülteciler daha sonra Türkiye’de bulunan kamplara geri gönderilecekler.

Kaynak : MHA

Son Güncelleme: 22.05.2021 09:44
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