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Dün akşam aracın çarptığı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karaoğlanoğlu’nda dün gece bir aracın çarptığı 20 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

12 Haziran 2020 Cuma 07:58
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Dün akşam aracın çarptığı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karaoğlanoğlu’nda dün gece bir aracın çarptığı 20 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Ngoy David Kakudji, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Araç sürücüsü tutuklanmış olup polisin soruşturması devam ediyor.

Kaza nasıl olmuştu?

Dün saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde Girne istikametine doğru seyreden M.V.H yönetimindeki GN 606 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru geçmekte olan ismi henüz tespit edilemeyen yayaya çarpmıştı.

İŞTE DÜNKÜ YAŞANAN KAZA

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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