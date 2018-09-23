Dün bulunan cesedin otopsisi tamamlandı

Dün Kaplıca- Mersinlik arasında bulunan ceset üzerinde otopsi bugün Adlı Tıp Uzmanı tarafından yapıldı. Otopsi sonucu, cesedin 18-20 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu, 4 - 5 günlük ölü olabileceği ve ölüm sebebinin canlı suda boğulma sonucu olduğu tespit edildi. Kişinin kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri, kimlik tespiti için ise DNA örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi ve kimlik tespiti yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.