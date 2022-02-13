12.02.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ali DİYAPOĞLU(E-24) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 13.02.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir Soruşturma devam etmektedir.
Dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motor sürücüsü yaşamını yitirdi
13 Şubat 2022 Pazar 18:31
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