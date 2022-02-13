Dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motor sürücüsü yaşamını yitirdi

12.02.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ali DİYAPOĞLU(E-24) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 13.02.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir Soruşturma devam etmektedir.