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Dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motor sürücüsü yaşamını yitirdi

13 Şubat 2022 Pazar 18:31
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Dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motor sürücüsü yaşamını yitirdi
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12.02.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ali DİYAPOĞLU(E-24) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 13.02.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir Soruşturma devam etmektedir.

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