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"Dün olduğu gibi bugün de yarın da KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) enerji arz güvenliğine yönelik ihtiyaç duyduğu projelere destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

21 Kasım 2021 Pazar 16:10
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"Dün olduğu gibi bugün de yarın da KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"
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Türkiye Cumhuriyeti (TC) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) enerji arz güvenliğine yönelik ihtiyaç duyduğu projelere destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Dönmez, görüşmenin ardından basın açıklamasında, elektrikte dönüşümün dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldığına dikkati çekerek, devletlerin daha çevreci, daha az fosil yakıt kullanan enerji sistemlerine yöneldiklerini ifade etti.

Bakan Atun ile adanın enerji dönüşümüne dair programı konusunda istişare ettiklerini aktaran Dönmez, "İlk etapta adadaki mevcut fuel oil santrallerinin doğal gaza dönüştürülmesi konusunu değerlendirdik. İnşallah yapılacak projelerde adaya ilk etapta LNG getirilmiş olacak. Başta elektrik üretim santralleri olmak üzere sanayi ve turizm tesisleri de ihtiyaç duyduğu bu temiz enerji kaynağına kavuşmuş olacak." diye konuştu.

KKTC'deki elektrikli otomobil projesini ilgiyle takip ettiklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçların sisteme dahil olmasıyla elektrik ihtiyacı da artacak. Buna dönük önümüzdeki yıllarda adanın elektrik arz talep dengesini gözden geçirip ona uygun yeni üretim tesislerinin kapasitesinin artırılması, kurulması dahil olmak üzere şebekede yapılabilecek kapasite artışları gündeme gelebilir. Adanın güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksek. Bunun artırılmasıyla ilgili iş birliği çalışmaları yapabileceğimizi ifade ettik. Dün olduğu gibi bugün de inşallah yarın da KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Adanın enerji arz güvenliğine yönelik ihtiyaç duyduğu projelere de destek olmaya devam edeceğiz."

Bakan Atun da görüşmede KKTC'nin enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi ve mevcut kurulu kapasitenin artırılması konularını ele aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye tarafından 25 megavatlık dizel ve doğal gaz çevrimi imkanı sunan iki elektrik üretim jeneratörünün KKTC'ye görevlendirileceği müjdesini aldık. Yeşil Kıbrıs ve Sıfır Karbon Projesi gibi projelerle bizim de dünyayla birlikte birtakım adımlar atabilmemiz son derece önemli. Bu konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Elektrikli araba teknolojisinin KKTC'de de bir üretim sahası oluşuyor. Sürecin devletimiz tarafından planlanması, mevzuatın oluşturulması, şarj ünitelerinin tesis edilmesi gibi konularda da Türkiye ile iş birliği yapacağız."

Son Güncelleme: 21.11.2021 17:20
Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiFatih DönmezKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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