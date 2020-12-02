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DÜN SAPTANAN İKİ YEREL VAKA GİRNE’DEN

Dr. Özcan Hüdaverdi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada dün açıklanan 2 yerel vakanın Girne’den olduğunu açıkladı. Hüdaverdi, maske, hijyen ve sosyal mesafe konularını hatırlatarak, kalabalık ortamlara girilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:07
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DÜN SAPTANAN İKİ YEREL VAKA GİRNE’DEN

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER 

Dr. Özcan Hüdaverdi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada dün açıklanan 2 yerel vakanın Girne’den olduğunu açıkladı. Hüdaverdi, maske, hijyen ve sosyal mesafe konularını hatırlatarak, kalabalık ortamlara girilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Dr. Özcan Hüdaverdi’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Günaydın herkese.
Dün saptanan vakaların Girneden olduğunu söylemek isterim ve herkesin maske, hijyen ve sosyal mesafeye uymasını, yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin kalabalık ortama girmemesini rica ediyorum.
Yerel bulaşımız mevcut.”

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