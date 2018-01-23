Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşen Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cemal Özyiğit, 7 Ocak’ta gerçekleştirilen seçimde halkın bir irade beyanında bulunduğunu ve seçimden 6 partili bir meclis yapısının ortaya çıktığını söyledi.

Özyiğit, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise bugün hükümet arayışları çerçevesinde, Meclise girmeye hak kazanan parti başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu anımsattı.

“Biz TDP olarak Sayın Cumhurbaşkanı’na görüşlerimizi aktardır”diye konuşan Özyiğit, Akıncı’nın kendi değerlendirmesini yapacağını belirtti.

Cemal Özyiğit, 4’lü hükümet arayışlarının devam ettiğini belirterek, çalışmaların iyi niyetle devam ettiğini ve bir sonuç alındığı taktirde, Cumhurbaşkanı’nın bilgilendirileceğini kaydetti.

DÜN YAŞANAN OLAYLARI DA DEĞERLENDİRDİ

Dün yaşanan olaylar konusuna da değinen Özyiğit, ülkede daha önce de hak arama konusunda bir çok eylem yapıldığını ama bunların hiçbirinin dünkü gibi linç girişimi şeklinde olmamasına rağmen, Çevik Kuvvetin göreve çağrıldığını anlattı.

Cemal Özyiğit, “Dün ülkede “Madımak” benzeri bir linç girişimi yaşandı ancak, çevik kuvvet yoktu”diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, ülkede ciddi bir güvenlik zaafiyeti olduğunu belirterek, artik sivilleşmenin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Cemal Özyiğit, “Polis artık sivilleştirilmelidir ve halkın güvenini kazanmalıdır” dedi.

Yapılanların cezasız kalmaması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, suçlular için adli makamların hemen devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit, “Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar yaşadığı hoşgörü ortamını kimsenin bozmaya hakkı yoktur” diye konuştu.