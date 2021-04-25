"Dün yapılan eylem şahsımı temsil etmiyor"

Dr. Erkut Aşıcıoğlu, dün gerçekleşen mitinge katılan KTTB’ye tepki gösterdi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin toplum sağlığı yerine siyaseti tercih ettiğini vurguladı

Dr. Aşcıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

Yasalar gereğince KKTC sınırları içerisinde mesleğini icra etmek için tüm hekimlerin üyesi olma zorunluluğu olan ve benim de üyesi olduğum Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin dünyayı ve ülkemizi sarsan pandemi döneminde toplum sağlığı yerine siyaseti tercih ettiği dünkü eyleminde şahsımı temsil etmediğini tüm kamuoyu ile paylaşırım.

Saygılarımla, Dr. Erkut Aşıcıoğlu