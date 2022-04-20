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Dünden beri yaşananlar tam bir maskaralık!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kabine değişikliğini bekletmesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili "Dünden beri yaşananlar tam bir maskaralık!" vurgusunu yaptı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 11:22
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Dünden beri yaşananlar tam bir maskaralık!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, yaşananları eleştirdi. Erhürman, "İnsanlarımız krizle boğuşurken dünden beri yaşatılanlar tam bir maskaralık! Diyecek başka hiçbir söz yok!" dedi. 

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