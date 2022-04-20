Dünden beri yaşananlar tam bir maskaralık!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kabine değişikliğini bekletmesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili "Dünden beri yaşananlar tam bir maskaralık!" vurgusunu yaptı.