Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) Hükümeti’nin bozulmasıyla, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nden günümüze kadar 28’inci hükümeti de bozmuş olduk. 502 gün iktidarda kalabilen UBP-HP Hükümeti’nin öncesinde kurulan 4’lü Koalisyon Hükümeti (CTP-HP-DP-TDP) de 460 gün hükümette kalabilmişti. Şimdi gözler yeni kurulacak olan hükümete çevrildi.

Dünden bugüne hükümetler:

Tatar Hükümeti (23.05.2019-06.10.2020) (UBP-HP)

Erhürman Hükümeti (02.02.2018 - 22.05.2019) (CTP-HP-DP-TDP)

Özgürgün Hükümeti (16.04.2016 - 02.02.2018) (UBP-DP Azınlık Hükümeti)

Kalyoncu Hükümeti (16.07.2015 - 16.04.2016) (CTP-UBP)



Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (10.10.2014 - 16.07.2015) (CTP-DP)

Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (02.09.2013 - 10.10.2014) (CTP-DP)

Siber Hükümeti (06.06.2013 - 02.09.2013) (Geçiş Hükümeti)

Küçük Hükümeti Değişiklik (18.09.2012 - 06.06.2013) (UBP)

Küçük Hükümeti Değişiklik (07.09.2012 - 18.09.2012) (UBP)

Küçük Hükümeti Değişiklik (06.04.2011 - 07.09.2012) (UBP)

Küçük Hükümeti (17.05.2010 - 06.04.2011) (UBP)

Eroğlu Hükümeti (04.05.2009 - 17.05.2010) (UBP)

II.Soyer Hükümeti Değişiklik (11.03.2008 - 04.05.2009) (CTP-ÖRP)

II.Soyer Hükümeti Değişiklik (04.06.2007 - 11.03.2008) (CTP-ÖRP)

II.Soyer Hükümeti (25.09.2006 - 04.06.2007) (CTP-ÖRP)

Soyer Hükümeti (26.04.2005 - 25.09.2006) (CTP-DP)

Talat Hükümeti (08.03.2005 - 26.04.2005) (CTP-DP)

Talat Hükümeti (09.08.2004 - 08.03.2005) (CTP-DP)

Talat Hükümeti (13.01.2004 - 09.08.2004) (CTP-DP)

VII. Eroğlu Hükümeti (08.06.2001 - 13.01.2004) (UBP-DP)

VI. Eroğlu Hükümeti (30.12.1998 - 08.06.2001) (UBP-TKP)

V. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (16.09.1998 - 30.12.1998) (UBP-DP)

V. Eroğlu Hükümeti (16.08.1996 - 16.09.1998) (UBP-DP)

III. Atun Hükümeti (11.12.1995 - 16.08.1996) (DP-CTP)

II. Atun Hükümeti (22.05.1995 - 11.12.1995) (DP-CTP)

I. Atun Hükümeti Değişikliği (18.01.1995 - 22.05.1995) (DP-CTP)

I. Atun Hükümeti (01.01.1994 - 08.01.1995) (DP-CTP)

IV. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (24.03.1992 - 01.01.1994) (UBP)

IV. Eroğlu Hükümeti (20.06.1990 - 24.03.1992) (UBP)

III. Eroğlu Hükümeti Değişiklik (11.05.1989 - 20.06.1990) (UBP)

III. Eroğlu Hükümeti (23.05.1988 - 11.05.1989) (UBP)

II. Eroğlu Hükümeti (02.09.1986 - 23.05.1988) (UBP)

I. Eroğlu Hükümeti (19.07.1985 - 02.09.1986) (UBP)

II. Konuk Hükümeti (13.12.1983 - 19.07.1985) (UBP)

III. Çağatay Hükümeti (15.03.1982 - 13.12.1983) (UBP-DHP-TBP)

II. Çağatay Hükümeti (04.08.1981 - 15.03.1982) (UBP)

I. Çağatay Hükümeti (12.12.1978 - 04.08.1981) (UBP)

Örek Hükümeti (21.04.1978 - 12.12.1978) (UBP)

Konuk Hükümeti Değişikliği (07.07.1977 - 21.04.1978) (UBP)

Konuk Hükümeti (05.07.1976 - 07.07.1977) (UBP)

Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulu (13.02.1975 - 05.07.1976) (UBP)