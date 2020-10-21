Dünkü ölümlü kazada ağır yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam Yılmazköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan 22 yaşındaki Electious Vhere yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki Tınashe Bvepfe yoğun bakımda müşahede altında, hafif yaralanan Abdullah Sadık ise acil serviste müşahede altında tutuluyor.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun 14 - 15 kilometreleri arasında, Elliot Kanafema yönetimindeki ZLZ 634 plakalı araç ile Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpmıştı.

Kazanın meydana gelişinden 10 dakika sonra, aynı istikamete doğru, yönetimindeki LA 951 plakalı araç ile seyreden 67 yaşındaki, kontrolü kaydedip bariyerlere önceden çarpan ZLZ 634 plakalı araca arkadan çarpmıştı.

Kaza sonucu, ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot Kanafema ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Dean Marufa olay yerinde yaşamlarını yitirmişti.