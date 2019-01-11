Dünya barışı için Mersin'den KKTC'ye yüzecekler

Türkiye Milli paralimpik yüzücüler Berk Kamanlı ve Hamit Demir, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde dünyaya barış mesajı vermek için Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzecek.

Berk Kamanlı ve Hamit Demir, Dünya Markalar Derneği ve Dünya Yaşlılık Derneğinin bünyesinde hayata geçirilecek "Kır Zincirlerini Şampiyonluğa Koş" projesi kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünden 15 gün önce kulaç atmaya başlayarak 20 Temmuz'da Girne sahilinde olacak.

Sporcular, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, maratonun hazırlıklarına şimdiden başlarken en büyük desteği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıklarını belirtti.

Kamanlı, 10 yaşından itibaren Türkiye'yi yurt dışında temsil ettiğini belirterek, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda eğitim gördüğünü, yüzme antrenörü olarak mezun olduğunu ifade etti.

Kamanlı, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı Hamit Demir ile beraber geçtiklerini söyleyerek, şunları dile getirdi:

“Ülkeme faydalı olacak, dünyayı Türkiye'yi tanıtacak bir proje üzerinde çalıştım. Bu konuda bir ilki gerçekleştirmeyi düşündüm ve bunu kendi denizimizde gerçekleştirmek istedim. Silifke'den Girne Limanı'na yüzme fikri 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı olması dolayısıyla ortaya çıktı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde dünyaya barış mesajı vereceğiz ve 'Barış için yüzüyoruz' diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğini açıklaması üzerine kararlılığımız daha da arttı. 15 günlük maratonun sonunda dünyaya güçlü bir barış mesajı vereceğimize inanıyoruz. Bayrağımızı Kıbrıs'ta barış için dalgalandıracağız.”

Dünyaya eli ve ayağı olmadan gelen 26 yaşındaki milli paralimpik yüzücü Hamit Demir ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduğunu, aynı üniversitenin siyaset ve sosyal bilimler alanında yüksek lisans eğitimine devam ettiğini dile getirdi.

Yüzme branşında 6 yıldır milli sporcu olduğunu anlatan Demir, kendi klasmanında Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu, uluslararası ve ulusal madalyalar aldığını kaydetti. Demir, hazırladıkları projeyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde dünyaya barış mesajı vereceklerini vurguladı.

Başka projeler üstünde de çalıştıklarını anlatan Demir, "Türkiye'yi yaptığımız projelerle cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu projeleri hayata geçirmek için daha çok desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Dünya Markalar Derneği ve Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar, geçen ay düzenlenen "Engellilerin ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedensel engelli milli yüzücüler Kamanlı ve Demir'i sahneye davet ederek projelerine destek vereceğini açıkladığını ifade etti.

Çınar, paralimpik milli yüzücüler Kamanlı ve Demir'in Akdeniz'i Silifke'den Girne'ye yüzerek geçeceği maratonun "dünyada ilk defa" yapılacağını, projenin Türkiye'nin tanıtımına katkısı sağlayacağını söyledi.

Umut Çınar, "Sporcularımız, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde engellilerin engelsiz düşünceleriyle ve hareket kabiliyetleriyle neler yapabileceklerini tüm dünyaya gösterecekler. Engelleri aşan kişiler olarak Hamit ve Berk ülkemizi böyle bir günde dünya gündemine taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyorlar." diye konuştu.