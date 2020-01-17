Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Son Dakika
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa...
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop

Dünya Basın Konseyleri Birliği'nden Mısır Polisine kınama

Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC) Başkanı Şule Aker açıklama yaptı

17 Ocak 2020 Cuma 17:49
Dünya Basın Konseyleri Birliği'nden Mısır Polisine kınama

Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC) Başkanı  Şule Aker, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu’nun polis tarafından basılması ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Aker, yaptığı yazılı açıklamada, “Mısır polisi hiçbir gerekçe göstermeden, ülkesinde görev yapan bir Türk basın kuruluşuna yönelik düşmanca bir tavır sergilemiştir. Bu basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır. Mısır makamları gazetecilerin neden gözaltına alındığını bir an önce açıklamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Aker, Basın Konseyi olarak, gözaltına alınan Anadolu Ajansı Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı ile Mısır vatandaşı ajans çalışanları Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Abdelselam Muhammed’in derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Basın Konseyleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diko’nun iftiraya uğradığı ortaya çıktı
Diko’nun iftiraya uğradığı ortaya çıktı
UBP’nin kitle toplantıları devam ediyor
UBP’nin kitle toplantıları devam ediyor
Seylani, 1 gün daha tutuklu kalacak
Seylani, 1 gün daha tutuklu kalacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim