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Dünya Engelliler Dayanışma Günü, etkinliklerle kutlanacak

3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

29 Kasım 2017 Çarşamba 12:19
Dünya Engelliler Dayanışma Günü, etkinliklerle kutlanacak
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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun düzenleyeceği etkinlikler çerçevesinde 1 Aralık Cuma günü saat 09.20’de Atatürk Anıtı’na, saat 09.40’da Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na ve saat 10.10’da Rauf Raif Denktaş Anıtı’na çelenk konularak, devlet ve hükümet yetkililerine 14 maddelik taleplerini iletecekler.

Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk’ün  yaptığı açıklamaya göre, hafta ile ilgili basın bildirisi de yayınlanacak. 

Federasyona bağlı dernek başkanları ve temsilcileri  de saat 10.30’da Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda basın toplantısı düzenleyecek.

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