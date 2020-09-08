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Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 500 bine yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 27 milyon 492 bini aştı. Virüs nedeniyle 896 bin 926 kişi hayatını kaybetti.

08 Eylül 2020 Salı 11:06
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Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 500 bine yaklaştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 896 bin 926 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 492 bin 982'ye çıkarken, virüs saptanan 19 milyon 592 bin 280 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 3 bin 776 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 485 bin 575 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 193 bin 534 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 250 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 280 bin 422), Brezilya (4 milyon 147 bin 794), Rusya (1 milyon 30 bin 690), Peru (691 bin 575), Kolombiya (671 bin 848), Güney Afrika (639 bin 362), Meksika (637 bin 509), İspanya (525 bin 549), Arjantin (488 bin 7), Şili (424 bin 274), İran (388 bin 810), İngiltere (350 bin 100), Fransa (328 bin 980), Bangladeş (327 bin 359), Suudi Arabistan (321 bin 456), Pakistan (299 bin 233), Türkiye (281 bin 509), İtalya (278 bin 784), Irak (264 bin 684) ve Almanya (253 bin 625)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (127 bin 1), Hindistan (72 bin 816), Meksika (67 bin 781), İngiltere (41 bin 554), İtalya (35 bin 553), Fransa (30 bin 726), Peru (29 bin 976), İspanya (29 bin 516), İran (22 bin 410), Kolombiya (21 bin 615), Rusya (17 bin 871), Güney Afrika (15 bin 4), Şili (11 bin 652), Ekvador (10 bin 576) ve Arjantin (10 bin 129)."

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsCovid19
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