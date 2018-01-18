Dünya markaları EMEA TİC. LTD. farkıyla artık Kuzey Kıbrıs’ta!

Avrupa’nın en büyük mutfak üreticilerinden olan BAUFORMAT & BURGER markalarını yaptığı açılış ile katılımcılarına tanıtan EMEA TİC. LTD, Kuzey Kıbrıs’a yaptıkları bu önemli yatırım ile dünya markalarını Kıbrıs halkı ile buluşturdu. Alman devinin ihracat müdürü Lars Knaak’ın da katılımıyla yapılan açılışta kısa bir konuşma yapan Knaak, EMEA LTD direktörlerine ve KALFAOĞLU GROUP’a bu güzel iş ortaklığı ile birlikte müşterilerine en iyi kalite ve hizmetin sunulacağının sözünü verdi.

EMEA TİC. LTD. bünyesine katılan diğer önemli markalardan biri olan BLANCO, Türkiye’nin dev sanayi mutfağı üreticisi ÖZTİRYAKİLER güvencesiyle İskele’de bulunan showroom da yerini aldı. ÖZTİRYAKİLER – BLANCO ihracat müdürü Özgür Öztiryaki ve V-ZUG Türkiye Satış ve Pazarlama müdürü Batu Altıer’in de konuşmaları ile devam eden açılış sonrasında ürünlerin tanıtımı ve Türkiye’den gelen World Master Chef sertifikalı şef Sedef Kıvanç'ın V-ZUG steamer'da pişirdiği nefis lezzetler eşliğinde devam etti.

KALFAOĞLU GROUP’un bünyesine kattığı bu önemli dünya markaları ile birlikte Kıbrıs’ta güvenilir, kaliteli ve profesyonel bir hizmet anlayışını müşterileriyle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten EMEA TİC. LTD, zaman içerisinde farklı şehirlerde de hizmet vermek üzere aynı kalitede showroom'ların açılacağının müjdesini verdi.