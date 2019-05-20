Dünya Müzeler Haftası devam ediyor

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, 18-24 Mayıs Dünya Müzeler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, 15’nci yüzyılda inşa edilmiş Lüzinyan-Osmanlı mimari stil ve zevkleri taşıyan Lefkoşa Surları içerisinde bulunan konağın, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yaptırılan restorasyon çalışmasının ardından “Ortaçağ’dan Günümüze Lefkoşa” adı ile müze olarak hizmete sokulacağını belirtti.

Ortaçağdan itibaren Lefkoşa’daki dönemlerini canlandıran müzenin açılışı bugün saat 19.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılacağını kaydeden Azimli, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da ise Lefkoşa Surları içerisinde bulunan Bedesten binasının yan tarafında Ortaçağ Lahitleri Müzesi’nin açılışının Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından yapılacağını belirtti.

Azimli, Uluslararası Müze Günü olan 18 Mayıs’ta ise Müdürlüğe bağlı tüm müze ve ören yerlerine girişin ücretsiz olacağını da kaydetti.(BRT)