Dünya Müzeler Haftası devam ediyor

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, 18-24 Mayıs Dünya Müzeler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, 15’nci yüzyılda inşa edilmiş Lüzinyan-Osmanlı mimari stil ve zevkleri taşıyan Lefkoşa Surları içerisinde bulunan konağın, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yaptırılan restorasyon çalışmasının ardından “Ortaçağ’dan Günümüze Lefkoşa” adı ile müze olarak hizmete sokulacağını belirtti.
Azimli, Uluslararası Müze Günü olan 18 Mayıs’ta ise Müdürlüğe bağlı tüm müze ve ören yerlerine girişin ücretsiz olacağını da kaydetti.(BRT)