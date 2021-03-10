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Dünya Sağlık Örgütü: Her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bugüne kadar yayınlanmış en büyük kadına şiddet raporunu yayınladı. Raporda, kadınların üçte birinin yaşamlarının bir noktasında fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı açıklanırken, Covid-19 sırasında şiddetin daha da arttığı belirtildi. DSÖ, en çok şiddetin Güney Asya, Sahra Çölü'nün altındaki Afrika ülkeleri ve Okyanusya’da olduğunun da altını çizdi.

10 Mart 2021 Çarşamba 09:51
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Dünya Sağlık Örgütü: Her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

Dünya Sağlık Örgütü, kadına şiddete dair hazırladığı raporu yayınladı. Raporda kadınların üçte birinin yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı belirtildi.

DSÖ, Covid-19 pandemisi nedeniyle karantina döneminde kadınlara yönelik şiddetin daha da arttığının altını çizdi.

BBC’nin haberinde kadınların en çok eşlerinden ya da erkek arkadaşlarından şiddet gördüğünün bildirildiği raporda, Raporda dünya çapında 640 milyondan fazla kadının bu dönemde erken yaştan itibaren şiddete maruz kaldığı vurgulandı.

Yayınlanan rapor bugüne kadar yayınlanan en kapsamlı kadına şiddet raporu olurken 2000-2018 yılları arasındaki verilerin incelendiği bildirildi.

‘EN ÇOK GÜNEY ASYA VE SAHRA AFRİKASI’NDA’

Kadına şiddetin en yoğun olduğu bölgelerin Güney Asya, Sahra Çölü'nün altındaki Afrika ülkeleri ve Okyanusya olduğu açıklanırken, bu bölgelerde kadına şiddet oranının yüzde 50’den fazla olduğu belirtildi.

En az şiddetin Avrupa ile, Orta ve Doğu Asya’da gerçekleştiğini belirten DSÖ, bu bölgelerde şiddet oranın yüzde 20 civarında olduğunu söyledi.

Kadına şiddete karşı önlemlerini sıralayan DSÖ, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, herkese eğitim olanaklarına ve istihdam piyasasına erişimde eşit şans verilmesi, kadınlara küresel çapta acil yardım hizmetleri alması gibi konuların önemine dikkat çekti.

Örgüt ayrıca, okullarda erkek çocuklarına ilişkilerde karşılıklı saygı ve cinsel ilişkide karşılıklı rızanın gerektiğinin de öğretilmesi tavsiyesinde bulundu.

‘HER ÜLKEDE, HER KÜLTÜRDE YAYGIN’

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus raporla ilgili, "Kadına karşı şiddet her ülkede, her kültürde yaygın. Milyonlarca kadın ve ailelerine zarar veriyor ve Covid-19 salgınıyla daha da büyüdü" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, cinsel şiddet suçlarının yetkili kuruluşlara az bildirilmesi nedeniyle gerçek sayıların çok daha büyük olabileceğini söylerken, raporun yazarlarından Claudia Garcia-Morena, "Bu sayılar gerçekten şoke edici ve bu şiddeti önlemeleri için hükümetlerin alarm zilleri çalmalı" dedi.

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