Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!

Dünya Sanat Haftasi’nda Yakin Doğu Üniversitesinde Bulunan Müzeler Ve Sergiler Ücretsiz…

14 Nisan 2019 Pazar 15:21
Dünya Sanat Haftasi’nda Yakin Doğu Üniversitesinde Bulunan Müzeler Ve Sergiler Ücretsiz…
banner44

 Yakın Doğu Üniversitesi, her yıl pek çok sanat etkinliği ile bir sanat haftası olarak kutlanan Dünya Sanat Günü nedeniyle kampus içerisinde bulunan müze ve açık olan 9 farklı serginin bir hafta boyunca ücretsiz gezilebileceğini duyurdu. Dünya Sanat Günü Etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de sanatseverleri Kazakistan ve Kırgızistan sanatçılarının 2 ayrı sergisi ile buluşturacak.

banner41
Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Dünya Sanat Haftası nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Bünyesinde yer alan müzeler ile 9 ayrı noktada açık bulunan sergilerin bir hafta boyunca tüm KKTC vatandaşları tarafından ücretsiz gezebileceği bildirildi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Görkem Bulunç, “15 Nisan Dünya Sanat Günü” vesilesiyle sanata gönül veren tüm sanatçıları ve sanatseverleri kutladı.

Özgürlük ve özgünlük durumu olan sanat ile sanatçının yaşamımızdan eksik olmamasını temenni eden Bulunç mesajında, “Dünyanın farklı coğrafyalarında sanat icra etmeye çalışan Türk Dünyası'na ait tüm sanatçılarımızın ve dünya sanat camiasının 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü kutlar, evrensel ortak bir dil olan sanatın altında farklı dilleri ve farklı yaratılıştaki insanları ortak bir anlayışta buluşturmanıza vesile olduğunuz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sanat Haftasi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EL-SEN: Hükümet ve ilgili bakanlığı son kez uyarıyoruz!
EL-SEN: Hükümet ve ilgili bakanlığı son kez uyarıyoruz!
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Enerjimizi Birlikte Yoğunlaştırırsak Sorunları Daha Kolay Aşarız”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Enerjimizi Birlikte Yoğunlaştırırsak Sorunları Daha Kolay Aşarız”
Prodromu: Yeni bir fikir gündemde
Prodromu: Yeni bir fikir gündemde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim