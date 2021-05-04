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Dünya Türkleri İş Adamları Derneği Ankara'da kuruldu

Ankara’da kurulan Dünya Türkleri İş Adamları Derneği'nin KKTC Temsilcisi Tahir Kaya oldu.

04 Mayıs 2021 Salı 20:59
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Dünya Türkleri İş Adamları Derneği Ankara'da kuruldu

350 milyonluk Türk Dünyasının yeni dünyada kalkınması ve iş birliğini geliştirerek yeni çekim merkezi ve ekonomik üs haline gelmesi amacıyla Dünya Türkleri İş Adamları Derneği (DTÜRK) Ankara’da kuruldu.

İş adamı Gencehan Tunay’ın başkanlığında kurulan DTÜRK, çağdaş evrensel değerler çerçevesinde Türkiye’nin iş adamları ile Türk dünyası ve diğer ülkelerle iş birliği hedefliyor.

Dünya genelindeki tüm Türk iş adamlarını bir araya toplamayı ve işbirliği kurmayı hedefleyen derneğin Kuzey Kıbrıs temsilcisi ise Tamçağ İnşaat Direktörü Kıbrıslı Türk iş insanı Tahir Kaya oldu.

Tahir Kaya, Dünya Türkleri İş Adamları Derneği adına KKTC’de faaliyet gösterecek.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Türkleri İş Adamları DerneğiTahir Kaya
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