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Dünya Üniversiteler Şampiyonu Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Satranç Takımı, bu yıl ikincisi düzenlenen “Kasparov Chess Foundation University Cup – Kasparov Satranç Vakfı Üniversiteler Kupası”nda mücadele etti. 

12 Şubat 2022 Cumartesi 12:17
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Dünya Üniversiteler Şampiyonu Oldu
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DAÜ’den verilen bilgiye göre, 149 üniversite ve 691 sporcunun katıldığı dünya üniversitelerarası satranç şampiyonası, 5-6 Şubat tarihlerinde, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Satrançtan Sorumlu Antrenör Talat Şentürk, Takım Kaptanı ve aynı zamanda DAÜ Beşiktaşlılar Kulübü Başkanı olan Eczacılık Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Salih Uçucu, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Ata Atasoy, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Pazarlama Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Kirill Konovalov ve Eczacılık Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi İbrahim Seratlı’dan oluşan DAÜ Satranç Takımı, turnuvada 41. sırayı elde ederken, Takım Kaptanı Salih Uçucu bireysel kategoride, oynadığı 9 maçın 9’unu da kazandı ve Dünya Üniversiteler Şampiyonu oldu. 

Bireysel kategoride ikinci sırayı, 8,5 puanla Filipinler Far Eastern University sporcusu Jarvey Labanda elde ederken, yine 8,5 puanla Meksika’da yer alan Universidad Autonoma de Chiuahua’dan Gaspar Morales üçüncü sırada yer aldı. 

Takım sıralamalarında ise ABD’den University of Texas at Rio Grande Valley şampiyonluğu elde ederken, yine ABD’den University of Texas at Dallas ikinciliği, Ermenistan’dan Armenian State Institute of Physical Culture and Sport ise üçüncülüğü elde etti.

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