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Dünyaca ünlü Danimarkalı müzisyen Kölsch, St. Hilarion Kalesi’nde seyircisiz konser verecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sıradışı bir konsere evsahipliği yapacak.

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:13
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Dünyaca ünlü Danimarkalı müzisyen Kölsch, St. Hilarion Kalesi’nde seyircisiz konser verecek

Elektronik müzik konserleri vererek sosyal medya platformlarından yayınlayan Cercle  platformu, dünyadaki önemli tarihi, turistik ve kültürel yerlerin tanıtımını yapmayı amaçlıyor.

Özellikle gençlere hitap eden ve sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan Cercle, bu kez KKTC’deki St.Hilarion Kalesi’nde konser düzenleyecek.

Tamamen seyircisiz gerçekleşecek ve sosyal medya platformlarından yayınlanacak konser için Danimarkalı ünlü müzisyen Kölsch KKTC’ye gelecek.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı ve yerel paydaşların katkısı ile KKTC’de ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirileceğine dikkat çekiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimi ile 2020’de Kapadokya’da balonların üzerinde gün doğumunda gerçekleştirilen Cercle elektronik müzik konserini video ve çeşitli medya platformlarında 10 milyondan fazla kişi izlemişti.

Cercle’ın KKTC’de gerçekleştireceği konserin de, pandemi nedeniyle tüm önlemler alınarak seyircisiz olarak halka ve basına kapalı olarak gerçekleştirileceği vurgulandı.

Konser, 31 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da canlı olarak Facebook, Twitch ve Oculus’tan izlenebilecek ve konser kayıtları daha sonra Youtube’a yüklenecek. 

St.Hilarion Kalesi’ndeki konserin de sosyal ve dijital medya platformlarında milyonlarca izleyiciye ulaşması bekleniyor.

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