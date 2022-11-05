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Dünyada 7 aydır gerileyen gıda enflasyonu KKTC'de yine arttı

Dünyada gıda fiyatları üst üste yedinci ayda da gerilerken, KKTC'de ise artış hız kesmedi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 12:51
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Dünyada 7 aydır gerileyen gıda enflasyonu KKTC'de yine arttı



İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 120.72’ye çıktı.

Eylülde yüzde 123.39 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise yüzde 130.75'e fırladı.

Gıda enflasyonu aylık bazda ise ekimde yüzde 5.97 artış gösterdi. KKTC'nin aksine dünyada gıda fiyatları üst üste  yedinci ayda da geriledi. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının ekimde bir önceki aya göre 0.1 puan gerilediğini ve 135,9 puana indiğini bildirdi.

KKTC; Lübnan, Zimbabwe ve Venezuela'nın ardından en yüksek gıda fiyatlarının olduğu 4'üncü ülke olmayı bu ay da sürdürdü.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:

Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) - aylık yüzde 0.00 / yıllık yüzde 146.36

Tavuk Temizlenmiş Bütün - aylık yüzde 0.00 / yıllık yüzde 165.60

Süt Uzun Ömürlü - aylık yüzde 18.86 / yıllık yüzde 177.11

Hellim - aylık yüzde 24.13 / yıllık yüzde 165.82

Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) - aylık yüzde 11.26 / yıllık yüzde 134.72

Dana Eti Kıyma - aylık yüzde 6.89 / yıllık yüzde 128.14

Su Damacana (Pet Şişe) - aylık yüzde 1.76 / yıllık yüzde 91.19

Kuzu Eti Pirzola yüzde -3.93 / yıllık yüzde 68.45

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