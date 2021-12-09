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“Dünyada dijital bir değişim yaşandı biz hastanede otomasyonu kuramadık”

CTP Milletvekili aday adayı, Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 09:38
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“Dünyada dijital bir değişim yaşandı biz hastanede otomasyonu kuramadık”
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ÖZEL HABER

CTP Milletvekili aday adayı, Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Besim, “Bu ülkenin en büyük sorunu adaletsizliktir. Maalesef yasalarımız bizi korumuyor. Bizim yasalarımız çağ dışı kaldı. Çok ciddi kamu reformuna ihtiyacımız var. Yasaların tadil edilmesine, en önemlisi uygulanmasına ihtiyacımız var. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız iş bulaşıcı hastalıklar yasasını geçirmekti. Pandemide bu sayede plan program sağlandı. Aşıyı bile yapamayan sağlık bakanlığı sağlık bakanlığı değildir. PCR kuyrukları dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece bizim ülkemizde var. Dünyada insanlar bu testleri evlerinde yapıyor. İnsanlara artık güvenmemiz gerekiyor. Darmadağın hiçbir organizasyon olmayan tamamen seçime ve kurultaya odaklı vizyonsuz bir dönem geçirdik. Son 50 yılda gelen en kötü yönetim geldi ve en zor dönemde bu insanlar yönetime geldi. Ne ekonomide, ne turizmde be eğitimde planlama yapamadık. Dünya pandemide dijital anlamda çok ciddi bir değişim geçirdi. Dünyada bu değişim yaşanırken biz hastanelerimizde otomasyonu kuramadık. Dünya nerede biz neredeyiz?” diye sordu.

Anahtar Kelimeler:
Filiz BesimGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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